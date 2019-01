"Le-am transmis presedintelui Iohannis, vicepremierului Birchall si domnului Aurescu ingrijorarile noastre in legatura cu recentele evenimente din Romania privind statul de drept si politicile fiscale adoptate in luna decembrie, care ar putea avea un impact negativ asupra economiei si a mediului de afaceri.Continuam sa cerem respingerea oricaror propuneri de amnistie sau a oricaror masuri care ar pune in pericol progresul urias inregistrat de Romania in ultimii 30 de ani", a declarat Hale, conform Digi24.Potrivit oficialului american, "astfel de actiuni ar putea submina cooperarea in privinta aplicarii legii, ar putea eroda institutiile din justitie si democratia din Romania si ar putea oferi unor actori ostili, cum ar fi Rusia , oportunitatea de a obtine o influenta strategica asupra Romaniei".Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, pe David Hale, subsecretarul de stat pentru afaceri politice in Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania.Klaus Iohannis a reiterat angajamentul Romaniei pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA, in timp ce oficialul american a subliniat importanta ca Romania sa ramana un aliat predictibil, care respecta si valorile democratice si in care coruptia este combatuta cu fermitate.Citeste si:Dancila spune ca nu va accepta OUG pe amnistie si gratiere daca nu e asumata de ministrul JustitieiIohannis, despre ordonanta pe aministie: Nu cred ca se va da. Cred ca mai exista oameni responsabiliIordache, despre necesitatea amnistiei: Acei oameni nu au gresit atat de mult sa-i condamnam la moarte! Poate ministrul sa faca penitenciare peste noapte? ...citeste mai departe despre " Departamentul de Stat al SUA: Cerem respingerea oricarei amnistii. Masurile fiscale din decembrie afecteaza negativ economia " pe Ziare.com