Parlamentul britanic a aprobat acordul de retragere din Uniunea Europeana

Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de voturi pentru si 231 voturi contra legea privind acordul de retragere din Uniunea Europeana, care implementeaza un acord convenit in 2019 de Londra si UE , informeaza Reuters.''Este timpul ca Brexit-ul sa fie realizat. Aceasta lege face acest lucru'', a declarat ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, in fata parlamentarilor britanici.Textul supus votului transpune in legislatia britanica acordul de 535 de pagini negociat cu greu de Johnson cu UE in toamna trecuta, dupa ce precedentul acord convenit de fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de fostul legislativ britanic in care deputatii eurofili l-au considerat ca reducea prea mult legaturile cu UE, in timp ce deputatii pro-Brexit au apreciat ca, dimpotriva, acel acord mentinea Regatul Unit prea ancorat in blocul comunitar chiar si dupa realizarea Brexit-ului.Odata ce noul acord va fi votat de Camera Comunelor, acesta va trebui validat apoi de Camera Lorzilor si, in final, promulgat de Regina Elisabeta a II-a. Va fi insa nevoie si de ratificarea acordului in plenul Parlamentului European inainte ca pe 31 ianuarie la ora 23:00 GMT Regatul Unit sa devina prima tara care iese din UE.Aceasta data va intoarce pagina haosului politic care s-a instalat in Regatul Unit in urma referendumului din iunie 2016, castigat cu 52% de tabara favorabila iesirii din UE. Dupa trei ani si jumatate de dispute intre sustinatorii si adversarii Brexit-ului, ceea ce pana recent a lasat sa se intrevada fie o retragere brutala din UE, fie o abandonare a Brexit-ului, problema a fost transata odata cu alegerile anticipate din decembrie, castigate clar de Partidul Conservator al premierului Johnson, un fervent sustinator al iesirii din UE, fara a rezolva insa toate provocarile implicate de aceasta optiune.Acordul negociat cu Bruxelles-ul stabileste liniile generale ale divortului, garantand in special drepturile cetatenilor si oferind o solutie pentru complicata problema a frontierei nord-irlandeze. Acordul are ca obiectiv asigurarea unei treceri line catre viitoarea relatie intre Regatul Unit si UE, care insa va trebui negociata in intregime pana la finele perioadei de tranzitie post-Bre