Der Spiegel: Siegfried Muresan va fi viitorul comisar european propus de Romania

In articolul cu titlul "Cota e moarta", Der Spiegel citeaza europarlamentari din PPE, dar si socialisti care spun ca nerespectarea 100% a acestei conditii autoimpuse de Ursula von der Leyen nu ar constitui un motiv pentru ca viitoarea CE sa treaca la vot in Parlamentul European si sa intre in functiune cat mai repede."11 femei, 16 barbati", scrie Der Spiegel, acesta fiind rezultatul preconizat dupa ce Franta a inlocuit-o pe Sylvie Goulard, respinsa in PE, cu Thierry Breton, iar noua propunere a Romaniei se anunta a fi tot un barbat.Cotidianul german scrie ca europarlamentarul PNL Siegfried Muresan este vizat pentru postul de comisar european din partea Romaniei, conform unor surse apropiate familiei popularilor europeni (PPE), din care face parte si presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen."Nominalizarea nu a fost inca facuta, Romania neavand un guvern instalat dupa caderea cabinetului PSD, la inceputul lunii octombrie. Insa presedintele PNL Ludovic Orban, premierul desemnat cu formarea unui nou guvern, vrea sa isi prezinte marti ministrii in Parlament si sa obtina votul de investitura miercuri.Daca el va fi confirmat ca premier, Siegfried Muresan va fi viitorul comisar european propus de Romania, asa cum se aude de la Bucuresti", scrie cotidianul citat.Intrebarea care se pune acum este legata de ce se va intampla in Parlamentul European. "In orice caz, Comisia nu va pica la vot din cauza nerespectarii cotei de gen", scrie Der Spiegel. "Ar fi de inteles pentru toata lumea", a declarat in PE Jens Geier, seful delegatiei germane din grupul socialistilor.De asemenea, europarlamentarul CDU Andreas Schwab a precizat: "Nu cred ca PPE va respinge Comisia din acest motiv", mai scrie cotidianul german.Verzii, insa, sunt mai sceptici, europarlamentarul Ska Keller sustinand ca, "daca jumatate din populatia UE e formata din femei, atunci la fel ar trebui sa fie si la nivelul leadershipului politic". De altfel, Ska Keller s-a aratat mirata ca Franta nu a gasit o femeie competenta pentru a fi propusa comisar european.Insa exemplul dat de presedintele Macron reprezinta un argument pentru Romania sa propuna ...citeste mai departe despre " Der Spiegel: Siegfried Muresan va fi viitorul comisar european propus de Romania " pe Ziare.com