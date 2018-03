Deranjat de atitudinea lui Assange, Ecuadorul il lasa fara Internet in ambasada din Londra

Guvernul presedintelui Lenin Moreno a avertizat ca ar putea adopta "alte masuri" daca australianul "isi va incalca angajamentul" de a nu interfera in relatiile Ecuadorului cu alte tari, printre care Statele Unite, relateaza AFP.Quito nu a precizat modul in care fondatorul WikiLeaks a incalcat "angajamentul sau scris incheiat cu Guvernul la sfarsitul lui 2017, potrivit caruia a promis sa nu publice mesaje care reprezinta o ingerinta in relatia (Ecuadorului) cu alte state".Reactia tarii latino-americane a intervenit dupa o serie de mesaje postate pe Twitter luni seara de Julian Assange, in care a reprosat "timing"-ul expulzarii diplomatilor rusi de catre unele tari occidentale ca reactie la otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, "la 12 ore dupa unul din cele mai grave incendii de cladire din epoca post-sovietica", al unui centru comercial din Siberia.Australianul a fost, marti, tinta atacurilor unui membru al cabinetului de la Londra."Este regretabil ca Julian Assange ramane in ambasada Ecuadorului", a declarat marti in fata parlamentului secretarul de stat britanic pentru afaceri externe, Alan Duncan."Este timpul ca acest mic vierme mizerabil sa iasa din ambasada si sa se predea justitiei britanice", a adaugat el.Australianul in varsta de 46 de ani locuieste din iunie 2012 in ambasada din Londra a Ecuadorului, unde i-a fost acordat azil politic, in urma acuzatiilor de agresiuni sexuale formulate impotriva sa in Suedia El se teme ca, daca paraseste cladirea ambasadei, va fi arestat si extradat in SUA pentru publicarea pe site-ul WikiLeaks a unor documente militare si diplomatice confidentiale americane, in 2010.In pofida abandonarii urmaririi penale pentru viol in 2017, un tribunal londonez a refuzat in februarie inca o data sa ridice mandatul de arestare care il vizeaza pe australian din cauza ca nu a respectat conditiile eliberarii sale pe cautiune.La sfarsitul lui februarie, Ecuadorul a anuntat ca proiectul de mediere propus Marii Britanii pentru a rezolva cazul lui Julian Assange este intr-un "punct mort".Quito i-a acordat in decembrie cetatenia ecuadoriana fondatorului WikiLeaks, dar Londra a refuzat sa ii recunoasca un statut diplomatic ...citeste mai departe despre " Deranjat de atitudinea lui Assange, Ecuadorul il lasa fara Internet in ambasada din Londra " pe Ziare.com