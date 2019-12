Votul pentru sefia partidului de centru dreapta a avut loc joi, intre orele 9.00 - 23.00. Dintre cei circa 116.000 de membri care puteau vota, au facut-o mai putin de jumatate.Principalii candidati au fost Benjamin Netanyahu si Gideon Saar.Inca de joi seara, dupa inchiderea urnelor, Netanyahu a postat pe Twitter un mesaj prin care transmitea ca a inregistrat o victorie uriasa, pentru care le mutumeste tuturor.ניצחון ענק! תודה לחברות וחברי הליכוד על האמון, התמיכה והאהבה. בעזרת השם ובעזרתכם, אני אוביל את הליכוד לניצחון גדול בבחירות הקרובות ונמשיך להוביל את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים.- Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 26, 2019Potrivit The Guardian, primele rezultate oficiale de dupa numaratoarea voturilor anuntate in dimineata zilei de 27 decembrie confirma spusele lui Netanyahu. Mai exact, acesta a obtinut sustinerea a circa 72% dintre colegii sa de partid.De ce conteaza? Pentru ca, in temeiul acestei victorii, Netanyahu - aflat de 14 ani la carma partidului - va conduce formatiunea Likud si la alegerile legislative din luna martie din Israel . Ce va insemna asta pentru partid este, momentan, destul de greu de spus.Netanyahu detine recordul pentru numarul de zile petrecute la carma Israelului. Cu toate astea, in noiembrie a fost acuzat oficial in trei dosare de coruptie, transmite Reuters. Ba chiar si sotia sa a recunoscut, pentru a evita o condamnare aspra, ca a cheltuit sume mari din banii israelilenilor pe mancare.In afara acuzatiilor de corputie, Netanyahu mai are o problema: a incercat deja de doua ori sa formeze un Guvern in tara sa si a esuat.In aceste conditii, ramane de vazut daca, la alegerile legislative din martie partidul lui Netanyahu va reusi sau nu sa se impuna.In plus, Curtea Suprema a tarii urmeaza sa stabileasca daca un politician inculpat are sau nu dreptul sa intocmeasca guvernul. ...citeste mai departe despre " Desi acuzat de coruptie, Netanyahu a recastigat conducerea partidului Likud. E cel mai longeviv lider israelian in functie " pe Ziare.com