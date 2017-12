Desi se urasc de moarte, Trump si Tillerson sunt de acord ca Rusia este o amenintare. Vesti bune pentru Romania

De aceea, imediat dupa aceasta schimbare, Donald Trump a vorbit tot mai mult despre o posibila demitere a sefului Departamentului de Stat.Rex Tillerson, seful diplomatiei SUA, a tinut un discurs revolutionar la Wilson Centre din Washington despre relatia cu Europa Discursul a fost si prefata unui turneu al diplomatului pe Batranul Continent si un omagiu adus efortului facut de armata SUA in Primul Razboi Mondial, in urma cu 100 de ani, atunci cand presedintele Wilson stabilea o punte solida de comunicare cu Europa, o incercare sortita esecului de a pastra echilibrul si pacea in lume.Alocutiunea domnului Tillerson a avut o importanta deosebita pentru Romania deoarece anuleaza politica de neinterventie in problemele europene promovata de Donald Trump in campania electorala din 2016, dar si in primul an de mandat la Casa Alba.Dupa discursul diplomatului american, strategia Departamentului de Stat s-a intors, cu toata opozitia Casei Albe, la principiile si valorile promovate dupa caderea Cortinei de Fier, promovand o societate deschisa, consolidarea statului de drept, eradicarea coruptiei, consolidarea colaborarii dintre SUA si Uniunea Europeana, dezvoltarea NATO , dar preia si politica de rezistenta si erodare a autoritarismului promovat de Vladimir Putin , politica definita in ultimii ani de administratia Obama.Pericolul rusesc a fost, in sfarsit, asumat de administratia americana Rusia reprezinta un pericol pentru securitatea Europei si a influentei SUA in lume, se arata in planul de securitate publicat de Casa Alba la jumatatea lunii decembrie. Rex Tillerson a prefatat acest document, amintind de invazia Moscovei in Georgia, in 2008, de anexarea Crimeii in 2014, dar si de conflictul de la granita de est a Ucrainei."Statele Unite recunosc ca razboiul din Ucraina - in care oamenii inca mor in fiecare zi - trebuie sa se incheie. Am cerut in mod repetat Rusiei sa inceapa construirea drumului spre pace, respectand angajamentele asumate prin acordurile de la Minsk. Orice rezolutie a razboiului care nu implica o Ucraina total independenta, suverana si teritoriala este inacceptabila. Rusia a ales sa incalce suveranitatea celei mai mari tari din Europa. Statele Unite si Europa au ramas umar la umar incepand cu 201 ...citeste mai departe despre " Desi se urasc de moarte, Trump si Tillerson sunt de acord ca Rusia este o amenintare. Vesti bune pentru Romania " pe Ziare.com