"Guvernul intentioneaza in continuare sa paraseasca Uniunea Europeana cu un acord si sa adopte legislatia necesara pana la 22 mai, pentru ca sa nu avem nevoie sa participam la aceste alegeri", care vor fi in acest caz anulate, a precizat purtatorul de cuvant, citat de AFP.Theresa May, care poarta negocieri dificile cu opozitia laburista, le-a cerut in mod oficial europenilor o amanare a datei Brexitului pana la 30 iunie, precizand ca plecarea regatului poate avea loc mai devreme, in cazul in care acordul retragerii este ratificat in Parlament.Aceasta amanare suplimentara ar urma sa-i permita sa convinga Camera Comunelor sa aprobe acordul retragerii negociat de Londra cu Bruxellesul. "Regatul Unit propune ca aceasta perioada se incheie la 30 iunie 2019", a scris ea in aceasta scrisoare.In weekend ea si-a reiterat vointa ca regatul sa paraseasca Uniunea cat mai rapid posibil. Ea a notat ca regatul are o alternativa clara: sa iasa din UE cu un acord sau sa nu mai paraseasca Uniunea deloc.Liderii europeni se reunesc miercuri seara intr-un summit extraordinar, la Bruxelles, pentru a examina noua cerere de amanare a lui May. In situatia actuala si in lipsa unui acord pana atunci, Brexitul este programat sa aiba loc vineri. ...citeste mai departe despre " Desi sustin ca Brexitul e sigur, britanicii au stabilit data pentru alegerile europarlamentare " pe Ziare.com