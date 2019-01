Zeci de atacuri au avut loc numai in ultima saptamana in Fortaleza, unde infractorii nu au ezitat sa jefuiasca si sa incendieze banci si magazine in plina zi, informeaza BBC.Pe strazile orasului au fost trimisi 300 de militari inarmati, pentru a tine situatia sub control.Valul de violenta a fost declansat de inasprirea conditiilor din inchisorile braziliene, unde sunt inchisi circa 700.000 de infractori.Fortaleza este capitala statului brazilian Ceara si una din destinatiile de vacanta ale lui Liviu Dragnea. Dezvaluirile Rise Project arata ca liderul PSD si-a facut aici multe concedii impreuna cu actionarii firmei TelDrum.Traseele lui Dragnea in Brazilia : clubul FortalezaDragnea, fortareata din BraziliaV.D. ...citeste mai departe despre " Destinatia de vacanta a lui Dragnea din Brazilia a devenit raiul infractorilor. A fost trimisa armata sa faca ordine " pe Ziare.com