Detalii despre Merkel, dupa ce a intrat in carantina: E sanatoasa, dar lucreaza de acasa

"Dna cancelar federal este sanatoasa in acest moment. Ea pur si simplu lucreaza de acasa, la fel ca multi alti oameni care s-au plasat in autoizolare la domiciliu", a spus Scholz, care este si ministru al finantelor al Germaniei, in cadrul unei conferinte de presa, noteaza Reuters."Angela Merkel este activa: am avut impreuna o intalnire de guvern in dimineata aceasta. Nu video, insa ne-am recunoscut desigur vocile unii altora. Astfel, fisiere au fost trimise incoace si incolo si totul s-a desfasurat dupa cum era de asteptat", a adaugat Scholz.Olaf Scholz a mai anuntat ca va vorbi in locul Angelei Merkel in camera inferioara a parlamentului, Bundestag, miercurea aceasta.Vineri dupa-amiaza, Merkel a fost vaccinata de medic impotriva pneumococului, o bacterie cauzatoare de pneumonie, intrand in carantina duminica dupa ce a aflat ca medicul cu care a intrat in contact a fost testat pozitiv.