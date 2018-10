"In total, au fost gasite 1.203 cadavre, dar multe nu sunt inca recuperate ori identificate", a declarat Insan Nurrohman, vicepresedintele organizatiei umanitare Aksi Cepat Tanggap.Bilantul anuntat anterior era de 844 de morti.Sute de persoane sunt in continuare disparute, astfel ca bilantul victimelor ar putea creste.Aproximativ 191.000 de persoane au nevoie de asistenta umanitara urgenta in Indonezia in urma cutremurului urmat de tsunami, a anuntat Biroul ONU pentru coordonarea Afacerilor Umanitare.Citeste si:Indonezia cere ajutor umanitar international dupa tsunamiul devastatorPersoanele decedate in urma cutremurului din Indonezia au inceput sa fie inhumate intr-o groapa comuna1.200 de detinuti au evadat din inchisori dupa tragedia din Indonezia ...citeste mai departe despre " Dezastru in Indonezia: Cel putin 1.200 de morti si peste 50.000 de sinistrati in urma cutremurului urmat de tsunami " pe Ziare.com