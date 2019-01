Tusk l-a somat pe Cameron sa renunte la Brexit: Nimeni nu-si doreste o revolutie in Europa din cauza referendumului tau idiot

Pentru o imagine completa a intregii povesti, cei de la BBC au stat de vorba cu multi dintre actorii principali de la acea vreme, de la politicieni britanici, la lideri europeni.In primul episod din cele trei ale documentarului "In interiorul Europei: 10 ani de haos" e analizat inceputul: Cum s-a ajuns ca David Cameron sa promita si sa initieze organizarea referendumului? Episodul va fi difuzat de BBC pe 28 ianuarie, in prima zi a saptamanii viitoare, insa cateva pasaje au fost facute publice de postul britanic.Cele mai multe informatii le aflam de la presedintele Consiliului European Donald Tusk, care povesteste mai multe discutii avute cu fostul premier britanic."L-am intrebat pe David Cameron 'de ce ai decis sa organizezi acest referendum, este atat de periculos, chiar stupid, stii asta'. Si el mi-a raspuns - lucru ce m-a lasat perplex, cu adevarat socat - ca singurul motiv a fost propriul partid.Mi-a zis ca se simtea oricum in siguranta, pentru ca era convins ca nu are cum sa treaca, pentru ca partenerii de coalitie, liberalii, vor bloca initiativa. Insa, surpriza! A castigat alegerile si n-a mai existat niciun partener de coalitie. Paradoxal, Cameron a devenit victima propriei victorii", povesteste Donald Tusk in fragmentul difuzat de BBC.Tusk i-a spus lui Cameron ca liderii europeni nu il vor ajuta in chestiunea referendumului."I-am spus verde in fata 'David, fii serios, stiu ca toti premierii iti promit ca te vor ajuta, dar crede-ma ca adevarul e ca nimeni nu-si doreste o revolutie in Europa din cauza referendumului tau idiot. Daca ne fortezi mana vei pierde totul'. Si pentru prima oara am putut citi ceva asemanator cu frica in ochii sai. In sfarsit isi dadea seama ce provocare are de infruntat", mai spune presedintele Consiliului European.Citeste mai departe despre " Dezvaluiri uimitoare despre Brexit. Tusk l-a somat pe Cameron sa renunte: Nimeni nu-si doreste o revolutie in Europa din cauza referendumului tau idiot " pe Ziare.com