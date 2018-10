Moon Jae-In a facut aceste declaratii in cursul unei reuniuni a Cabinetului sud-coreean, la o zi dupa vizita in Coreea de Nord a secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, informeaza Reuters.Presedintele de la Seul a vorbit in termeni apreciativi despre intrevederea lui Pompeo cu Kim Jong-Un, spunand ca a creat conditiile pentru un nou summit la care sa participe liderul nord-coreean si presedintele SUA, Donald Trump Presa de stat din Coreea de Nord a comunicat ca Phenianul si Moscova au convenit ca liderii celor doua tarii se vor intalni anul acesta.Citeste si:Mike Pompeo s-a intalnit la New York cu mana dreapta a lui Kim Jong-unCoreea de Nord se apropie de Rusia: O vizita cruciala are loc la Moscova ...citeste mai departe despre " Dictatorul Kim va merge in curand la Moscova " pe Ziare.com