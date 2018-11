Die Welt: Duisburg, un oras cat o tara pentru rromii din Romania

Reportajul publicat de cotidianul german Die Welt incepe cu povestea Dianei Stamenova (39 de ani), care relateaza de ce a ales sa vina in Germania , impreuna cu ceilalti membri ai familiei sale. "In Bulgaria castigam prea putin. Am vrut sa venim in Germania pentru o viata mai buna".Cunostintele sale de germana nu sunt grozave. De aceea, partial, este nevoie de interventia unui traducator. Fosta croitoreasa lucreaza acum ca dadaca. Sotul sau, fost angajat al societatii bulgare de cai ferate, munceste la o firma de curatenie. Diana, sotul si cele doua fete ale cuplului, in varsta de 4 si 9 ani, s-au stabilit in Duisburg cu doi ani in urma.Cei patru membri ai familiei se numara printre cei aproximativ 11.185 de migranti bulgari care au ales sa locuiasca in orasul din Bazinul Ruhr. Numarul romanilor sositi la Duisburg era de aproximativ 8.447 la scurt timp dupa aderarea tarii la Uniunea Europeana, in 2007. In 2011, administratia orasului mai inregistra inca 3.800 de migranti din cele doua noi state membre.Membrii familiei Stamenova sunt rromi si un exemplu pozitiv putin luat in seama pana acum. Multi dintre membrii comunitatii careia ii apartin si cei care fac afaceri cu rromii le dau batai de cap autoritatilor locale. Este vorba despre intermediari lipsiti de scrupule, care cazeaza familii intregi in cladiri deteriorate si incaseaza niste chirii nejustificat de mari.Imobile si strazi marcate de mizerie, scandaluri si criminalitate marunta. Persoane care fraudeaza sistemul social. Relatii de munca dubioase sau existente doar pe hartie. Cartierul Hochfeld a devenit o pata intunecata pe harta orasului Duisburg."Pentru poporul nostru nu este deloc bine", spune Stamenova in reportajul Die Welt. Femeia nu accepta comportamentul multor conationali de-ai sai: "Oameni apti de munca nu lucreaza. Dar ar trebui s-o faca! Germania ofera atatea posibilitati...".Si Stamenova se plange de mizeria din cladiri si din jurul acestora. Ii este rusine sa spuna ca traieste in Hochfeld.Ministrul de stat in Ministerul federal al Afacerilor Externe, responsabil pentru Europa , social-democratul Michael Roth (SPD), si cativa reprezentanti ai administratiei locale s-au intalnit la fata locului pentru a analiza situatia din Hochfeld.Michael Roth a facut si o vizita in Marxloh - un alt cartier-pro ...citeste mai departe despre " Die Welt: Duisburg, un oras cat o tara pentru rromii din Romania " pe Ziare.com