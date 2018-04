Dilema lui Vladimir Putin. Sa reactioneze impotriva Occidentului sau sa accepte umilinta?

Solidaritatea statelor occidentale, forta militara a acestora l-au pus pe Vladimir Putin la colt in mai putin de doua luni. Va mai putea iesi de acolo liderul rus?"Aliatii au tras 105 rachete care au vizat tintele alese. Rachetele au provenit de pe platforme militare britanice, franceze si americane in Marea Rosie, Golful Persic si estul Mediteranei, a spus generalul Kenneth F. McKenzie. Toate rachetele si-au lovit tintele la ora indicata, a adaugat generalul. Navele americane folosite in operatiune au fost: USS Monterrey, USS Laboon, USS Higgins si submarinul USS John Warner", se arata in comunicatul oficial al Pentagonului.Presedintele rus a castigat un nou mandat in urma unor alegeri "aranjate", iar in data de 7 mai se va desfasura ceremonia de investire in functie. Cu tot festivismul, puterea lui Vladimir Putin a fost zdruncinata zdravan de cazul Skipral, atacul cu o substanta chimica asupra unui fost spion GRU (serviciul de informatii al armatei) pe teritoriul Marii Britanii.4 martie, ziua in care a avut loc atacul de la Salisbury, reprezinta inceputul declinului pentru influenta liderului rus. La presiunea premierului britanic, Theresa May, se creeaza o solidaritate occidentala in urma careia SUA si mai multe state europene au expulzat peste 100 de diplomati rusi.Conflictul din Siria nu se va sfarsi prea curandAtacul chimic declansat de Bashar al-Assad asupra populatiei civile din orasul Duma, Siria, a reprezentat un eveniment socant pentru statele occidentele. Imaginile din programele de stiri cu copii care nu puteau sa respire, udati cu apa pentru ca substantele chimice sa fie indepartate de pe ei, au socat opinia publica internationala.In urma atacului, trupele regimului Assad au cucerit orasul Duma, rebelii parasindu-si pozitiile. SUA, Franta si Marea Britanie n-au avut cum sa treaca cu vederea aceasta noua folosire a armelor chimice impotriva populatiei civile in conflictul sirian.Sambata dimineata, asupra a trei facilitati militare au fost lansate peste 100 de rachete, iar conform unui raport dat publicitatii de Pentagon, niciuna dintre ele n-a fost doborata de sistemul de aparare antiaeriana din Siria."Siria va exploda. Stiu, ati auzit asta inainte, dar de data asta vreau sa spun ca intr-adevar explodeaza. Deoarece atacul purtat de SUA, Marea Br ...citeste mai departe despre " Dilema lui Vladimir Putin. Sa reactioneze impotriva Occidentului sau sa accepte umilinta? " pe Ziare.com