Din culisele Brexitului: Ce este in spatele discursului public si cum ar putea arata noua UE 27

Acesta a fost mesajul transmis de premierul Theresa May cu ocazia intalnirii pe care a avut-o, la sfarsitul saptamanii trecute, in Downing Street 10 cu o delegatie de europarlamentari si reprezentanti ai mediului de afaceri european. Este, de altfel, mesajul pe care il transmit cu consecventa politicienii britanici, completat, de regula, cu observatia ca daca exista vointa politica, atunci solutiile vor veni.Suna foarte bine aceste afirmatii, dar ele neinsotite de propuneri concrete, codificate in legislatia UE , creeaza incertitudine si nervozitate.In contextul creat de Brexit, mesajul cel mai important al mediului de afaceri european este nemultumirea legata de lipsa de claritate si de predictibilitate. Sectorul IMM, care reprezinta coloana vertebrala a economiilor europene, este cel mai afectat de aceste incertitudini. Ce plan de afaceri sa intocmesti pentru 2019 si anii care urmeaza atunci cand tu de fapt nu ai nicio perspectiva clara asupra relatiei viitoare dintre Regatul Unit si UE? Va continua Marea Britanie sa fie membra a pietei comune? Va exista un acord de comert liber intre UK si UE? Daca da, cand va fi semnat un asmenea acord si cand va intra el in vigoare?La fel de multe incertitudini sunt reclamate si de cetatenii europeni, aproape 4 milioane la numar (randurile acestora fiind ingrosate si de circa 300.000 de cetateni ai Romaniei), care traiesc, muncesc sau invata cu forme legale in Marea Britanie, fiind contribuabili ai Regatului Unit.Politicienii britanicii afirma azi ca Regatul Unit a refuzat intotdeauna idealul european de adancire a integrarii cu scopul construirii unei uniuni politice. Partenerii nostri de dialog ne-au spus, oarecum autoironic, ca clasa politica din Marea Britanie si-a mintit cetatenii timp de decenii. Politicienii britanici au vorbit mereu numai despre piata unica si despre aspectele economice ale UE si au ascuns cu grija publicului lor esenta idealului european. Ei sustin ca, dupa largirea UE prin includerea Europei de Est, britanicii au asistat la o navala a est-europenilor, care le-au furat locurile de munca si au creat o criza fara precedent in domeniul imobiliar.Conform scenariului lor, acestea ar fi fost principalele motive ale votului popular pentru Brexit