Din greseala in greseala pan' la-nfrangerea fatala. Ce urmeaza azi in noul episod din telenovela Brexit

Totodata, am asistat la momentul in care Theresa May a votat impotriva propriei motiuni, dupa ce aceasta a fost modificata printr-un amendament, la cel in care 14 ministri au votat un alt amendament, respins in final, care includea masuri pe care UE le declarase deja inacceptabile si nenegociabile, precum si la demisia fortata a ministrului care a votat pentru motiunea Guvernului din care facea parte.N-au lipsit nici declaratiile populiste si nationaliste, in care parlamentarii pro-Brexit prevedeau ingenuncherea Uniunii, apelurile pentru organizarea de noi referendumuri sau momentul in care ministrul care are o relatie destul de ostila cu May a trebuit sa vorbeasca in locul ei pentru ca aceasta ramasese fara voce.Haosul a pus stapanire pe Parlamentul britanic iar consensul atat de necesar intr-un moment atat de crucial este deja clar ca nu va putea fi atins. Pusi sa comenteze dezbaterile de miercuri, oficialii de la Bruxelles au exclamat ingroziti: "Doamne, sunt nebuni!".Theresa May, greu de ucisDar Theresa May nu pare sa fie atinsa de vreunul dintre aceste detalii. Ba chiar incearca sa intoarca situatia in favoarea ei.Nu doar ca nu are niciun gand sa plece din fruntea Guvernului dupa infrangeri istorice, dar e determinata sa mearga inainte. "Pana la capat" pare sa fie si motto-ul ei.Imediat dupa votul de miercuri, Guvernul a depus o noua motiune, ce va fi dezbatuta si votata joi. Parlamentarii vor trebui iar sa voteze daca sa ceara sau nu UE prelungirea Articolului 50 si, deci amanarea Brexitului. Urmatorul pas ar fi sa decida si pentru cat timp, si ce vor face in el.Vot pentru acordul lui May sau alegeri europarlamentareSi aici May a vazut o oportunitate sa stearga cu buretele toate infrangerile pe care le-a incasat in ultimii 2 ani si jumatate.Uniunea Europeana deja a notificat Londra ca o cerere de prelungire trebuie sa vina la pachet cu un plan foarte clar si va fi aprobata doar daca se va obtine unanimitatea membrilor UE27.Si mai e si detaliul alegerilor europarlamentare de la sfarsitul lunii mai. Asta ar insemna, dupa votul de miercuri, ca pana la 23 mai UE si Marea Britanie sa ajunga la un nou acord, de vreme ce cel deja negociat in