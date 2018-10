Diplomat rus: Da, Rusia se pregateste de razboi, dar SUA pregatesc un razboi

"Aici, la o reuniune recenta, Statele Unite au declarat ca Rusia se pregateste pentru razboi. Da, Rusia se pregateste pentru razboi, eu confirm asta. Da, ne pregatim sa ne aparam patria, integritatea noastra teritoriala, principiile noastre, oamenii nostri. Ne pregatim pentru un astfel de razboi", a declarat seful adjunct al Departamentului pentru neproliferare si controlul armamentelor din cadrul Ministerului de Externe rus, Andrei Belousov, dupa votul din comisie."Totusi, avem diferente majore fata de Statele Unite ale Americii (...) . Si in termeni lingvistici, aceasta diferenta consta doar intr-un singur cuvant, fie in rusa, fie in engleza: Federatia Rusa se pregateste pentru eventualitatea unui razboi, dar SUA pregatesc un razboi", a subliniat el, citat de RIA Novosti in pagina sa de internet."Altfel, de ce SUA s-ar retrage din tratat, si-ar creste arsenalul nuclear, ar adopta o noua doctrina nucleara care reduce pragul utilizarii armelor nucleare? Aceasta este o intrebare pentru noi toti ", a adaugat diplomatul rus.Rezolutia propusa de Rusia a cazut la votComisia Adunarii Generale a ONU a respins cu 55 de voturi impotriva, 31 pentru si 54 de abtineri cererea Rusiei de a include pe ordinea de zi proiectul unei rezolutii ruse cu privire la Tratatul INF. Printre tarile care au votat impotriva se numara SUA, Marea Britanie, Canada , Argentina, Grecia Franta , Ucraina, noteaza RIA Novosti."Majoritatea tarilor care s-au abtinut sunt totusi sustinatoare active ale dezarmarii nucleare, o parte semnificativa a celor care au votat impotriva sunt adeptii mentinerii Tratatului INF", a remarcat Belousov.Rusia va colabora in mod constant cu acele state care ii impartasesc punctul de vedere pentru a convinge SUA sa adopte o pozitie constructiva, sa continue dialogul in cadrul INF si sa se abtina de la dezvoltarea arsenalului nuclear, a mai spus diplomatul rus.Presedintele american Donald Trump si-a anuntat la 20 octombrie intentia de a retrage ...citeste mai departe despre " Diplomat rus: Da, Rusia se pregateste de razboi, dar SUA pregatesc un razboi " pe Ziare.com