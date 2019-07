"Rusii sunt absolut hotarati sa incerce sa se amestece in alegerile noastre", a declarat Christopher Wray, marti, intr-o audiere in Comisia Juridica din cadrul Senatului, relateaza AFP.Serviciile secrete americane si procurorul special Robert Mueller au dezvaluit eforturi ale serviciilor ruse de informatii si ale unui grup considerat de justitia americana drept o "ferma de troli" rusa - Internet Research Agency (IRA) - de a-l ajuta pe Donald Trump sa obtina o victorie in alegerile prezidentiale americane din 2016 si de a-i face rau rivalei sale democrate Hillary Clinton.Raportul anchetei lui Robert Mueller, facut public in aprilie, detaliaza incercari ale echipei de campanie a lui Trump de a coopera cu rusii cu scopul de a-i creste sansele miliardarului republican.Robert Mueller urmeaza sa fie audiat miercuri in Congres cu privire la ancheta sa.Donald Trump continua sa nege ca rusii au intervenit sau ca victoria sa a fost influentata de ajutorul lor.Intr-o intalnire cu Vladimir Putin , la Helsinki, in iulie 2018, Donald Trump a declarat ca accepta dezmintirea presedintelui rus a acuzatiilor de amestec in alegerile prezidentiale din 2016, sugerand ca este mai increzator in cuvantul liderului rus decat in concluziile propriilor sale servicii.Luna trecuta, la summit-ul G20 din Japonia , Trump a minimalizat din nou, in gluma, amestecul rus.Vezi si Nici nu e nevoie sa citim raportul Mueller ...citeste mai departe despre " Seful FBI se teme ca Rusia vrea sa intervina si la prezidentialele din 2020 " pe Ziare.com