Directorul Interpol a disparut. Autoritatile franceze au lansat o ancheta

Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind ingrijorata ca nu a mai primit vesti de la acesta de la plecarea lui in China , la finele lui septembrie, au mentionat sursele citate de AFP si Reuters.In plus, sotia lui a incercat sa il contacteze de mai multe ori, insa fara succes.Meng Hongwei, in varsta de 64 de ani, a fost ministru adjunct al securitatii publice in China, potrivit site-ului Interpol. El a fost ales director al Interpol in noiembrie 2016, iar mandatul sau expira in 2020.