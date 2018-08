Sanctiunile au intrat in vigoare joi si vor afecta aproximativ 280 de produse din China, printre care produse chimice, echipament pentru agricultura, motociclete si antene, relateaza BBC.Noile taxe vamale impuse vor determina cel mai probabil China sa impuna o serie de masuri de retorsiune, amplificand astfel disputa comerciala dintre cele doua tari.Ministrul Comertului din China a declarat, joi, ca Administratia de la Beijing va trebui sa continue sa lupte impotriva ultimei serii de tarife impuse de catre Statele Unite.De asemenea, acesta a declarat ca va depune o plangere la Organiatia Mondiala a Comertului impotriva taxelor vamale in valoare de 50 de miliarde de dolari.Oficialii din Statele Unite si China poarta discutii la Washington, dar ambele parti au transmis ca nu exista sperante mari pentru rezolvarea conflictului.Statele Unite si China au impus in iulie masuri reciproce de limitare a importurilor.Tensiunile s-au agravat de atunci, majoritatea companiilor mari din cele doua tari fiind afectate, iar economia deteriorata.Citeste si:Washingtonul a impus sanctiuni unor firme din China si Rusia , pentru colaborarea cu Coreea de NordTrump planuieste sa creasca taxele pe importurile din China de la 10% la 25%O noua salva a Americii in razboiul comercial cu China ...citeste mai departe despre " Discutiile de la Washington nu duc nicaieri: America impune noi sanctiuni Chinei " pe Ziare.com