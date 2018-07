Afirmatiile reflecta disensiunile puternice intre liderii din Congresul SUA si presedintele american, Donald Trump , care vrea sa il invite pe Vladimir Putin intr-o vizita la Washington."In mod sigur, nu ii vom oferi (presedintelui rus Vladimir Putin -n.red.) invitatia de a participa la o sedinta a Congresului. Este ceva rezervat aliatilor", a declarat Paul Ryan marti dupa-amiaza, potrivit agentiei de presa Reuters.Intrebat despre intalnirile lui Donald Trump cu Vladimir Putin, Paul Ryan a explicat ca nu are o problema cu acest lucru, dar a subliniat ca important este mesajul transmis liderului de la Kremlin. "Daca mesajul este Opriti ingerintele asupra tarii noastre, opriti incalcarea suveranitatii, atunci eu il sustin. Acesta este mesajul care conteaza, dar putem fi intotdeauna mai fermi decat atat", a subliniat Paul Ryan.Donald Trump si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare in presedintele Rusiei, Vladimir Putin, decat in evaluarile serviciilor secrete americane privind ingerintele electorale ruse. "Eu am incredere in oamenii mei din serviciile de informatii, dar va pot spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in negarea acuzatiilor", a afirmat Donald Trump dupa intalnirea cu liderul de la Kremlin.Donald Trump trebuie sa inteleaga ca " Rusia nu este aliatul nostru", a reactionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor. Rusia este responsabila de "tentative intense, in curs" pentru subminarea democratiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informatii americane. ...citeste mai departe despre " Disensiuni puternice intre congresmeni si Trump: Seful Camerei Reprezentantilor spune ca Putin nu va fi invitat in Congres daca va merge la Washington " pe Ziare.com