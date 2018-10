Un dispozitiv exploziv a fost gasit miercuri in curtea casei sotilor Clinton, situata in zona Chappaqua, la periferia orasului New York, informeaza postul NBC News si agentia Associated Press.Dispozitivul a fost descoperit de agentii specializati in sortarea coletelor postale. Bomba artizanala a fost dezamorsata de echipele pirotehnice.Autoritatile americane suspecteaza ca dispozitivul este similar cu cel primit de miliardarul George Soros , care locuieste in acelasi district.Potrivit cotidianului New York Times si site-ului Metro .co.uk, o bomba artizanala a fost trimisa si la biroul fostului presedinte american Barack Obama.De asemenea, Time Warner Centre, sediul postului de televiziune CNN din New York, a fost evacuat din cauza unui pachet suspect, potrivit unor oficiali citati de 6abc.com. Se crede ca pachetul are legatura cu dispozitivele explozive mentionate anterior.#CNN's bureau in NY has just been evacuated due to a suspicious package being discovered. This comes right after reports of suspicious packages found outside the homes of former presidents Obama & Clinton.- Sophia Saifi (@SophiaSaifi) October 24, 2018Scene outside CNN NY HQ right now. #NYPD Bomb squad here. @CNNnewsroom pic.twitter.com/avUVaSKDRu- Jim Sciutto (@jimsciutto) October 24, 2018 ...citeste mai departe despre " Dispozitive explozive, gasite la casa sotilor Clinton si la biroul lui Obama. Si sediul CNN din New York a fost evacuat " pe Ziare.com