Divergenta la varful UE: Juncker l-a felicitat pe Putin pentru realegere, Tusk a decis ca mai bine nu

"Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor, la intrebarea de ce nu l-a felicitat pe liderul de la Kremlin, care a obtinut al patrulea mandat, in urma alegerilor desfasurate duminica in Rusia Reuters remarca divergenta clara de opinii la varful Uniunii Europene, in privinta atitudinii fata de Rusia: presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a felicitat pe Putin pentru realegere, fara a face referire la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, pe teritoriul Regatului Unit.Juncker i-a trimis marti o scrisoare scurta presedintelui rus, exprimandu-si speranta ca acesta "va restabili o ordine de securitate paneuropeana bazata pe cooperare".Londra a repetat, miercuri, acuzatiile la adresa Moscovei, pe seama careia pune atentatul. Premierul britanic, Theresa May, le va cere joi omologilor ei europeni sa condamne Rusia. Un proiect de declaratie comuna a liderilor UE , consultat de Reuters, urmeaza sa afirme ca Uniunea "priveste extrem de serios evaluarea Regatului Unit potrivit careia este foarte probabil ca Federatia Rusa sa fie raspunzatoare" de otravirea lui Skripal si a fiicei acestuia.Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) apreciaza ca alegerile prezidentiale din Rusia nu au oferit o alternativa reala si au fost marcate de presiuni incorecte asupra criticilor puterii.Citeste si Merkel si Macron l-au felicitat cu intarziere pe Putin: Ii cer sa continue dialogul si reformele in RusiaCe inseamna pentru Vladimir Putin inca sase ani de putere absoluta la Kremlin? Cum va fi afectata lumea?Trump l-a sunat pe Putin sa-l felicite si spune ca se vor vedea curand. Nimic despre spionul otravit