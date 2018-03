Dodon ameninta ca se va adresa ONU si Consiliului Europei din cauza Romaniei: Cei care semneaza pentru unire sa raspunda penal

"Atunci cand un stat vecin, la nivel de organe oficiale de stat, intreprinde actiuni care prezinta riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova, vreau sa aflu pozitia partenerilor externi", a declarat Igor Dodon dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS).Totodata, el sustine ca majoritatea membrilor CSS au condamnat declaratiile privind unirea Republicii Moldova cu Romania , adoptate de alesii locali ai mai multor localitati. "In opinia CSS este o incalcare flagranta a Constitutiei", a spus Dodon.De asemenea, CSS recomanda modificarea legislatiei penale pentru a include raspunderea penala pentru astfel de actiuni, a adaugat Igor Dodon."Cei care au aprobat astfel de declaratii si continua sa o faca vor trebui sa raspunda in fata legii. Orice actiuni care duc la lichidarea statalitatii sunt anticonstitutionale", a declarat Igor Dodon.Dodon si-a mai exprimat ingrijorarea in legatura cu manifestatiile unioniste preconizate pentru sfarsitul lunii martie. "CSS este profund ingrijorat de posibile actiuni de destabilizare care ar putea avea loc in perioada 24-27 martie si le-a cerut organelor competente sa se autosesizeze. Exista informatii ca vor sa vina la Chisinau sa faca destabilizari", a subliniat Igor Dodon.Membrii parlamentului si ai guvernului de la Chisinau care fac parte din CSS au boicotat, cu exceptia bascanului Gagauziei Iran Vlah si a guvernatorului Bancii Nationale a Republicii Moldova, Sergiu Cioclea, sedinta de miercuri a CSS. Reprezentantii guvernului si parlamentului membri ai CSS sunt premierul Pavel Filip, presedintele parlamentului Andrian Candu, ministrul apararii Eugen Sturza si ministrul de interne Alexandru Jizdan.Numarul localitatilor din Republica Moldova care au semnat declaratia simbolica de Unire cu Romania a ajuns, miercuri, la 103, potrivit Unimedia.info.Citeste mai multe despre:Premiera in Anul Centenar: O localitate de peste Prut a votat unirea cu RomaniaBasescu: A inceput Unirea! 34 de localitati din Republica Moldova au votat unirea cu RomaniaO comuna din Bistrita a semnat, in premiera, o "declaratie de unire" cu R.MoldovaIntr-o emisiune transmisa in direct la postul de televiziune rusesc NTV Moldova l ...citeste mai departe despre " Dodon ameninta ca se va adresa ONU si Consiliului Europei din cauza Romaniei: Cei care semneaza pentru unire sa raspunda penal " pe Ziare.com