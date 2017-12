Mihai Alexandru Isvanca (25 de ani) si Eveline Cismaru (28 de ani) au fost arestati in Romania la 15 decembrie, in urma incidentului care a compromis sistemul informatic privind gestionarea supravegherii video, din cadrul Politiei Metropolitane din Washington.Cei doi hackeri au accesat sistemul de camere de supraveghere in perioada 9-12 ianuarie 2017, reusind sa stocheze doua programe daunatoare de tip ransomware - numite "Cerber" si "Dharma" - pe calculatoarele politiei din Washington."Cei doi romani intentionau sa trimita ransomware-ul catre 179.000 de adrese de e-mail. Anchetatorii au identificat anumite victime care au primit cereri de rascumparare sau ale caror servere au fost accesate in cadrul planului", potrivit unui comunicat al Departamentului de Justitie al SUA.Ransomware-ul este un tip de programe malware care blocheaza computerele victimelor sau le cripteaza datele, solicitand plata unei rascumparari, ca sa poata recapata controlul asupra dispozitivului sau a fisierelor afectate."Acest caz a avut prioritate zero, datorita impactului sau asupra misiunii de protectie a Serviciului Secret si a potentialului efect asupra planului de securitate pentru inaugurarea prezidentiala din 2017", a precizat procurorul american Jessie K. Liu.Cei doi romani sunt acuzati de comiterea infractiunilor de acces fara drept la un sistem informatic si conspiratie pentru savarsirea unei fraude informatice, iar pedeapsa maxima poate fi de 20 de ani de inchisoare, potrivit Departamentului de Justitie al SUA.Mihai Alexandru Isvanca ramane in arestul politiei din Romania, iar Eveline Cismaru se afla in arest la domiciliu, in asteptarea procedurilor judiciare ulterioare. ...citeste mai departe despre " Doi romani au fost inculpati in SUA pentru accesarea camerelor de supraveghere din Washington " pe Ziare.com