Donald Trump a anuntat castigatorii premiilor Fake News

Bineinteles, in varful listei se afla The New York Times.Editorialistul New York Times Paul Krugman este primul pe lista intocmita de Trump, pentru ca a scris ca economia SUA va avea de suferit in timpul mandatului lui, fapt ce nu s-a adeverit.Donald Trump l-a atacat si pe Brian Ross, reporter ABC News, care a "raportat in mod eronat" ca Trump i-a ordonat fostului consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn sa intre in contact cu Rusia in timpul alegerilor prezidentiale. Ross a fost ulterior suspendat de postul de televiziune si a fost mutat pe un alt proiect.Trump a "premiat" si un articol din TIME conform caruia acesta ar fi scos din Biroul Oval un bust al lui Martin Luther King Jr.Pe lista se afla mai multe articole CNN, pe care Trump le denunta a fi false. De asemenea, NewsWeek si Washington Post primesc fiecare cate un "premiu".Subiectele care il fac pe Trump sa denunte "fake news" (stiri false - n.red.), potrivit The Independent, sunt investigatiile privind ingerintele Rusiei in alegerile din SUA din 2016, despre care Trump sustine ca sunt "cea mai mare farsa comisa asupra poporului american".Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018Trump insista ca "interesul si importanta acestor premii" este "mult mai mare decat a anticipat cineva vreodata".Totodata, el nu a uitat sa mentioneze si publicatiile pe care le apreciaza, printre care se numara programul "Fox and Friends", al televiziunii Fox News, pe care o si mentioneaza des pe Twitter