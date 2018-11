Potrivit Le Monde, citat de Newsweek, Trump a facut aceste greseli in cadrul unei intrevederi cu Dalia Grybauskaite, presedintele Lituaniei, Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, si Raimonds Vējonis, presedintele Letoniei, din luna aprilie a acestui an.Cei trei lideri au fost confuzi in ce priveste acuzatiile presedintelui si au trecut cateva momente pana si-au dat seama de greseala lui Trump: credea ca ei sunt din Balcani.Tarile Baltice sunt cele situate in nordul Europei, pe coasta de est a Marii Baltice. Iar regiunea Balcanica este situata in sud-estul Europei si include state precum Croatia, Bosnia si Hertegovina sau Serbia.O mare parte din regiune a fost incorporata in statul Iugoslavia, care a devenit stat socialist dupa ce fortele germane au fost inlaturate dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.In anii 1990, Iugoslavia a fost destramata si regiunea s-a zbatut intre mai multe razboaie civile, culminand cu razboiul din Kosovo din 1998-1999.Greseala lui Trump este cu atat mai surprinzatoare, avand in vedere ca sotia sa, Melania, s-a nascut in Slovenia , un stat care facea parte din Iugoslavia pana in 1991.Potrivit Le Monde, liderul de la Casa Alba ramane inca "needucat in aceasta privinta, chiar daca sotia sa vine din fosta Iugoslavie". ...citeste mai departe despre " Donald Trump a confundat Tarile Baltice cu Balcanii si le-a criticat ca au destramat Iugoslavia " pe Ziare.com