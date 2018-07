Mesajul lui Trump a fost postat la scurt timp dupa ce FBI a publicat sambata mai multe documente despre Carter Page ca parte a unei anchete privind posibila colaborare a acestuia cu Guvernul rus pentru a submina alegerile, relateaza agentia Reuters.Trump a afirmat ca aceste documente confirma fara indoiala ca "Departamentul Justitiei si FBI au indus in eroare instantele". "Se pare din ce in ce mai mult ca campania electorala Trump pentru presedinte a fost spionata (supravegheata) ilegal in avantajul politic al escroacei Hillary Clinton si al DNC (Comitetul Democrat National al Partidului Democrat) ", sustine presedintele SUA intr-un mesaj pe Twitter.Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018Potrivit documentelor publicate sambata, "FBI crede ca eforturile Guvernului rus sunt coordonate cu Page si posibil alti indivizi asociati cu" campania Trump. Page a negat ca ar fi colaborat cu Rusia si nu a fost inca inculpat pentru vreo infractiune.Citeste si: Trump anunta ca va sesiza Departamentul Justitiei privind infiltrarea FBI in campania sa electorala ...citeste mai departe despre " Donald Trump acuza FBI ca ar fi spionat ilegal campania sa prezidentiala " pe Ziare.com