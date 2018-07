Intr-un interviu acordat marti seara postului de televiziune american Fox News, Donald Trump a sugerat ca trimiterea de trupe pentru a apara o tara-membra NATO de mici dimensiuni in cazul unui atac ar avea consecinte dezastruoase.Intrebat de ce Statele Unite ar trebui sa apere o tara de mici dimensiuni, cum ar fi Muntenegru, acesta a declarat: "Inteleg ce zici, si eu m-am intrebat acelasi lucru. Muntenegru este o tara de mici dimensiuni cu oameni foarte puternici. Sunt oameni foarte agresivi, pot deveni agresivi si felicitari, esti in Al Treilea Razboi Mondial. Acesta este modul in care au fost stabilite lucrurile".La finalul intalnirilor internationale din ultima perioada - summitul cu Vladimir Putin din Helsinki, vizita in Marea Britanie si summitul NATO din Bruxelles-Trump a inceput sa puna la indoiala ajutorul pe care ar trebui sa il acorde tarilor membre NATO in caz de nevoie, in baza Articolului 5.Alianta militara prevazuta in Articolul 5 obliga statele membre NATO sa se ajute reciproc in cazul unui atac.Muntenegru, care are o populatie de aproximativ 620.000 de persoane, a aderat la NATO in iunie 2017.Citeste si:Trump ii spune lui Merkel ca apararea NATO e pe bani: Celelalte tari ar trebui sa plateasca mai multBuzz Feed: Un reporter din Romania a reusit ce n-au putut toti liderii NATO (Video)Trump respinge criticile: Tarile NATO vor plati miliarde de dolari doar datorita mie si intalnirea cu Putin a fost chiar si mai buna ...citeste mai departe despre " Donald Trump: Apararea unor aliati NATO precum Muntenegru ar declansa Al Treilea Rozboi Mondial " pe Ziare.com