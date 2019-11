Presedintele american, care promisese anterior Regatului Unit un "acord magnific" odata ce va fi parasit Uniunea Europeana, a acordat un interviu eurofobului Nigel Farage la postul britanic de radio LBC, in plina lansare a campaniei electorale pentru alegerile anticipate din 12 decembrie."Pentru a fi sincer cu voi, cu acest acord, sub anumite aspecte, nu veti putea face comert. Noi nu putem incheia un acord comercial cu Regatul Unit", a declarat presedintele american, potrivit AFP si dpa."Johnson este intr-o pozitie foarte dificila si cred ca este dispus sa faca ceea ce nimeni altcineva nu ar face", i-a spus Trump liderului Partidului Brexit, Nigel Farage, gazda unei emisiuni la postul de radio LBC din Londra."Stiu ca Boris (Johnson vrea sa fie foarte atent la aceasta. Pentru ca intr-un anumit fel ne-am indeparta, ceea ce ar fi ridicol ", a adaugat el."Si noi vrem sa facem comert cu Marea Britanie si voi vreti sa faceti comert cu noi, insa ca sa fiu sincer acest acord (privind Brexitul) - sub anumite aspecte ale acordului - nu o putem face. Nu se poate face comert", a insistat Donald Trump.In acelasi interviu realizat telefonic, Donald Trump l-a indemnat pe Boris Johnson sa se alieze pentru legislativele anticipate cu "amicul" Nigel Farage pentru ca acordul negociat la mijlocul lunii octombrie cu Bruxelles-ul mentine Regatul Unit prea aproape de UE."Mi-ar placea sa va vad impreuna cu Boris, pentru ca ati obtine un scor bun, pentru ca v-ati descurcat foarte bine la ultimele alegeri, iar el va respecta foarte mult", a spus presedintele Statelor Unite.La alegerile europene de la sfarsitul lunii mai, partidul politic al lui Nigel Farage s-a clasat pe primul loc cu 31,6% din voturi."Mi-ar placea sa va vad impreuna", a insistat Trump, adaugand:"Cred ca ar fi formidabil".Donald Trump este asteptat la Londra cu o saptamana inainte de scrutin pentru o reuniune NATO . ...citeste mai departe despre " Donald Trump critica acordul de Brexit convenit de Boris Johnson " pe Ziare.com