Donald Trump este abandonat de al patrulea director de comunicare. Hope Hicks si-a dat demisa

Hicks are 29 de ani si in trecut a lucrat ca model, fiind angajata la Organizatia Trump. Ea este a patra persoana care ocupa postul de sef al comunicarii.Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a spus ca nu este clar de ce Hicks isi doreste sa paraseasca administratia. Ea a adaugat ca demisia lui Hicks nu are legatura cu declaratiile pe care le-a dat marti in fata Comitetului pentru Servicii Secrete al Congresului.Exista informatii conform carora Hicks a recunoscut in fata comitetului ca a spus ocazional "minciuni de complezenta" pentru Trump, dar a negat ca ar fi mintit in legatura cu elemente relevante privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016.In timpul campaniei electorale, Hicks a lucrat ca secretar de presa. In august, a preluat postul de director de comunicare dupa concedierea lui Anthony Scaramucci."Hope este exceptionala si a facut o treaba extraordinara in ultimii trei ani. Este printre cele mai inteligente si serioase persoane care exista, o persoana cu adevarat minunata", a spus Trump intr-un comunicat."Imi va fi dor sa o am alaturi de mine, dar cand mi-a spus ca isi doreste sa caute alte oportunitati, am inteles. Sunt sigur ca vom mai lucra impreuna in viitor", a adaugat presedintele.