"Imi place caracterul imediat (al Twitter), imi place puterea sa, deoarece ajuta sa te faci inteles", i-a declarat Trump prezentatorului de emisiuni TV cu celebritati Piers Morgan, intr-un interviu care va fi transmis luni la ITV din Marea Britanie, unde liderul de la Casa Alba s-a aflat in vizita."Pot sa combat stirile false deoarece am atat de multe persoane care ma urmaresc", a spus Trump, potrivit unui articol scris de Morgan pentru Daily Mail."Le aduni si ajungi la peste 150 de milioane de persoane - un numar urias de persoane de pe Facebook , Instagram si Twitter, trei platforme diferite. Este fantastic", a adaugat liderul de la Casa Alba.Morgan l-a laudat pe Trump ca fiind "cel mai priceput utilizator de Twitter din lume". Trump a raspuns ca uneori posteaza el insusi, iar alteori isi roaga consilierii "sa posteze exact o declaratie anume"."Sunt foarte exigent - de la virgula si pana la orice", a mai spus Trump."Te uiti si apoi, doua secunde mai tarziu, vezi: 'Breaking News: Donald Trump, presedintele Trump tocmai a... Faci o declaratie, si o declaratie atat de puternica, foarte repede", a adaugat el.Trump a refuzat o intrebare din partea postului american de televiziune CNN in timpul unei conferinte de presa cu premierul britanic Theresa May care a avut loc vineri."Nu iau intrebari de la CNN. CNN inseamna stiri false", a spus Trump.El a criticat de asemenea o intrebare despre viitoarea sa intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin primita de la NBC, spunand ca aceasta televiziune "este probabil mai rea decat CNN" ...citeste mai departe despre " Donald Trump lauda Twitter pentru ca il ajuta sa lupte impotriva stirilor false " pe Ziare.com