Donald Trump numeste un nou director interimar al National Intelligence

Anuntul a fost facut la cateva zile dupa ce presedintele a retras o alta optiune, congresmanul texan John Ratcliffe, dupa numeroase articole din presa care ii puneau la indoiala calificarea."Sunt incantat sa va informez ca onorabilul Joseph Maguire, actualul director al Centrului National pentru Combaterea Terorismului, va fi numit dirctor interimar al National Intelligence, incepand cu 15 august", a scris Trump pe Twitter Anuntul a venit la scurt timp dupa ce Trump a anuntat pe Twitter ca Sue Gordon, directorul adjunct al National Intelligence, cu o vechime in domeniul informatiilor natonale de 30 de ani, va demisiona. Oficiali ai Casei Albe au semnalat decizia de mai multe zile, afirmand ca Trump va prefera sa aiba un politican loial in aceasta functie.I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019....coincides with the retirement of Dan Coats. A new Acting Director of National Intelligence will be named shortly.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019Conform uzantelor, Gordon ar fi trebuit sa devinde director interimar, dupa demisia directorului Dan Coats. Dar oficiali ai administratiei au declarat pentru CNN ca administratia de la Casa Alba analizeaza daca ar putea, legal, sa numeasca un director interimar din afara acestei linii de succesiune.Doua surse au declarat ca Gordon a fost intervievata de oficiali ai administratiei din punctul de vedere al politicianului loial lui Trump.Coats si-a exprimat aprecierea fata de Gordon si Maguire, intr-un comunicat publicat joi."A fost un privilegiu sa lucrez cu Sue Gordon la conducerea National Intelligence si a comunitatii de informatii, in ultimii doi ani. Este un lider vizionar si a avut un impact imens in cele peste trei decenii in functie", a afirmat Coats."Am avut placerea sa lucrez cu directorul Centrului National pentru Combaterea Terorismului Joseph Maguire in cadrul functiei mele de conducere a Nat ...citeste mai departe despre " Donald Trump numeste un nou director interimar al National Intelligence " pe Ziare.com