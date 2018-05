Trump retrage SUA din acordul cu Iranul: Vom reinstitui cel mai inalt nivel de sanctiuni economice

Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept "defectuos".Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice, oferind asigurari ca Statele Unite nu vor permite acest lucru."Nicio actiune a regimului nu a fost mai periculoasa decat cursa sa a inarmarii nucleare si a mijloacelor de a le lansa. Dupa consultari cu aliatii, imi este clar ca acest Acord nu poate impiedica activitatile atomice iraniene. Anunt astazi retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear iranian.Decizia de astazi transmite un mesaj esential: Statele Unite nu mai lanseaza amenintari fara continut. Cand fac promisiuni, le respect. Retragerea din acest Acord va face America mult mai sigura", a afirmat Donald Trump.Liderul SUA a precizat ca va semna un decret prezidential prin care va incepe reactivarea sanctiunilor contra Iranului."Imediat, voi semna un decret prezidential prin care voi incepe reactivarea sanctiunilor contra Iranului. Pentru regimul iranian, vom reinstitui cel mai inalt nivel de sanctiuni economice. Orice natiune care ofera ajutor Iranului in incercarea de a se dota cu arme nucleare va fi, de asemenea, sanctionata puternic de Statele Unite.America nu va fi tinuta ostatica prin arme nucleare. Nu vom permite ca orasele americane sa fie amenintate cu distrugerea, nu vom permite unui regim care scandeaza 'Moarte Americii!' sa obtina acces la cele mai letale arme de pe Terra", a spus Trump.Iranul si marile puteri din grupul P5+1 (SUA, Marea Britanie, Franta China si Germania ) au semnat in 2015 un acord privind programul nuclear iranian.Israelul, un aliat strategic al Statelor Unite, a condamnat vehement Acordul cu Iranul, avertizand ca este periclitata pacea globala si semnaland ca va face toate eforturile diplomatice pentru a bloca aplicarea documentului. Arabia Saudita a exprimat preocupare privind programul nuclear iranian. In acest context, presedintele SUA, Donald Trump, semnalase in mod repetat intentia de a nu prelungi participarea SUA la acest tratat.Citeste si:AFP: Donald Trump a facut deja mult rau economiei iranieneIranul ameninta ca iese din acordul nuclear daca Trump retrage SUAIranul avertizeaza: Avem pregatite contramasuri asteptate si neasteptate daca SUA se vo ...citeste mai departe despre " Trump retrage SUA din acordul cu Iranul: Vom reinstitui cel mai inalt nivel de sanctiuni economice " pe Ziare.com