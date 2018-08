Donald Trump se teme ca ar putea fi acuzat de marturie mincinoasa

Donald Trump crede ca investigatorii ar putea compara declaratiile sale cu cele ale fostului director FBI James Comey si se teme ca discrepantele pot fi folosite impotriva lui de Comisia condusa de procurorul special Robert Mueller, informeaza site-ul agentiei Reuters."Deci, daca eu spun ceva, iar James Comey spune altceva si este cuvantul meu impotriva cuvantului sau, iar el este prieten bun cu Mueller, Mueller ar putea spune: 'Ei bine, eu il cred pe Comey' si, chiar daca eu spun adevarul, as deveni mincinos. Nu este bine", a declarat Donald Trump pentru agentia Reuters.Donald Trump a refuzat sa spuna daca va accepta sa fie audiat de Comisia Robert Mueller.Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri ca procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele electorale ruse, este o persoana controversata, si a decis retragerea accesului la date secrete pentru un oficial din cadrul Departamentului Justitiei.Dupa ce i-a retras accesul la date clasificate fostului director CIA John Brennan, Donald Trump a semnalat vineri ca va dispune aceeasi masura in cazul lui Bruce Ohr, un oficial din cadrul Departamentului Justitiei."Cred ca Bruce Ohr este o rusine. Cred ca ii voi retrage foarte rapid" accesul la date clasificate, a declarat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Reuters. Bruce Ohr este implicat intr-un dosar referitor la echipa de campanie electorala a lui Donald Trump si la presupusele contacte cu Rusia. "Si domnul Mueller are o serie de conflicte de interese, el in mod direct. Stiti ca domnul Mueller este puternic controversat", a acuzat Donald Trump.Recent, Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a avertizat ca procurorul special Robert Mueller trebuie sa definitiveze investigatia in cateva saptamani, altfel va fi demis. "Daca nu termina in doua-trei saptamani, il vom da jos in forta", a afirmat Rudy Giuliani, citat de New York Magazine si de MSNBC.Procurorul special Robert Mueller a oferit posibilitati pentru audierea presedintelui SUA, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania electorala din 2016, afirma surse citate de site-ul agentiei Associated Press.In negocierile privind posibila audiere a lui Donald Trump, echipa procurorului special Robert Mueller a oferit ...citeste mai departe despre " Donald Trump se teme ca ar putea fi acuzat de marturie mincinoasa " pe Ziare.com