"Pe baza faptului ca navele si marinarii nu au revenit in Ucraina din Rusia , am decis ca pentru toate partile interesate ar fi mai bine sa-mi anulez intalnirea prevazuta cu Vladimir Putin in Argentina", a anuntat Donald Trump intr-o postare pe Twitter , scrisa la bordul avionului care il duce la Buenos Aires."Astept cu nerabdare un summit semnificativ (americano-rus) imediat ce situatia actuala va fi solutionata", mai spune in mesajul sau Donald Trump.Donald Trump amenintase anterior Moscova ca s-ar putea sa nu se intalneasca cu Putin din cauza incidentului armat intre Rusia si Ucraina. Totusi, inainte de a se imbarca pentru zborul catre Argentina, el declarase presei ca va avea in avion un raport complet asupra acestui incident si ca in urma acestuia va decide daca se intalneste sau nu cu presedintele rus.Conflictul dintre Ucraina si Rusia este generat de interceptarea prin forta si sechestrarea duminica trecuta in largul Crimeei a trei nave militare ucrainene de catre fortele ruse.Toti cei 24 de marinari ucraineni capturati la bordul navelor au fost plasati in arest preventiv pentru 60 de zile de catre Rusia, iar joi s-a aflat ca ei au fost transferati din Crimeea - unde au fost dusi initial - la Moscova, in inchisoarea Lefortovo. ...citeste mai departe despre " Donald Trump si-a anulat intalnirea cu Vladimir Putin, din cauza situatiei marinarilor ucraineni " pe Ziare.com