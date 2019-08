Donald Trump si-a intrebat consilierii daca este posibil ca Statele Unite sa cumpere Groenlanda

Publicatia Wall Street Journal (WSJ) este prima care a scris despre interesul lui Trump pentru achizitia Groenlandei. Potrivit WSJ, persoane apropiate situatiei au spus ca presedintele a ridicat aceasta problema in timpul unor intalniri si al unor cine, intrebandu-si consilierii si ascultand cu atentie despre posibilitatea si avantajele de a detine Groenlanda. Trump a cerut principalului consilier de la Casa Alba sa analizeze situatia, au spus doua persoane.Doua dintre persoane au declarat pentru WSJ ca opiniile consilierilor au fost impartite, unii considerand ca este o strategie economica solida, iar altii respingand ideea ca fiind o fantezie trecatoare.CNN a contactat Casa Alba si Departamentul de Stat pentru comentarii.In Groenlanda, un teritoriu autonom danez, se afla Baza Aeriana Thule, baza americana cea mai nordica, situata la circa 770 de mile deasupra Cercului Polar, care a fost construita in 1951. Radarul si echipamentul de ascultare includ un sistem de avertizare timpurie pentru rachete balistice, care poate avertiza despre venirea unor rachete balistice intercontinentale si care poate receptiona informatii de la mii de mile in interiorul teritoriului rus.Consilierii si-au exprimat atat asteptarile cat si rezervele fata de interesul inca neclar al presedintelui in aceasta problema si au intrebat despre potentialul militar si cel in domeniul cercetarilor avut de insula. Ei s-au referit la cei din afara administratiei care ar dori achizitia Groenlandei ca o eventuala mostenire lasata de Trump, similara cu cea a lui Dwight Eisenhower in cazul Alaskai.Potrivit WSJ, o persoana a povestit despre o cina care a avut loc primavara trecuta, la care Trump a spus colaboratorilor sai ca a fost sfatuit sa se gandeasca la cumpararea Groenlandei pentru ca Danemarca are dificultati financiare din cauza sustinerii teritoriului."Ce credeti despre asta. Credeti ca ar functiona?", a intrebat Trump.Persoana a declarat publicatiei ca intrebarea lui Trump a sunat mai mult ca o gluma despre puterea sa, decat ca o intrebare serioasa. Persoana a considerat ca presedintele a fost interesat de Groenlanda datorita resurselor naturale ale acesteia.Tentativa lui Trump nu e ...citeste mai departe despre " Donald Trump si-a intrebat consilierii daca este posibil ca Statele Unite sa cumpere Groenlanda " pe Ziare.com