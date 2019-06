Trump si-a lansat campania pentru prezidentialele din 2020 (Foto&Video)

Cu cravata rosie, miliardarul republican si-a facut intrarea, insotit de sotia sa, Melania, pe scena de la Amway Center din Orlando, in fata miilor de suporteri purtand sapca emblematica de culoare rosie 'Make America great again' (Sa redam maretia Americii)."Am pornit!", a afirmat vicepresedintele Mike Pence cu cateva minute mai devreme. "America s-a intors si nu este decat inceputul!", a adaugat el, citat de AFP.Donald Trump a laudat sanatatea economiei americane inca din primele minute ale discursului sau."Tara noastra avanseaza, prospera si se afla in plina crestere in prezent si, sincer sa fiu, zboara spre inaltimi de necrezut", a declarat republicanul in fata celor 20.000 de suporteri aflati la Orlando."Lumea intreaga invidiaza economia noastra, care este poate cea mai buna economie din istoria tarii", a adaugat el.@realDonaldTrump The fake news media won't show how many people really showed up to your rally. Let's show the people the truth! #RETWEEET #Trump #TrumpRallyOrlando pic.twitter.com/ojV5WCTy78- Mr. BigglesWorth (@Twitermytweet) June 19, 2019Prayer for #Trump 2 hours before he takes the stage here in Orlando "In the name of Jesus....he will overcome every strategy of the enemy" says the pastor leading the prayer. pic.twitter.com/GuivJActZe- Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) June 18, 2019Impetuosul presedinte american, in pozitie foarte delicata in sondaje, stie ca va trebui sa se impuna in 'Sunshine State', daca doreste sa se mentina la putere opt ani, ca predecesorii sai Barack Obama , George W. Bush si Bill Clinton.Donald Trump se situa pe locul al saselea, in urma a cinci democrati, intr-un sondaj de opinie dat publicitatii duminica de canalul de televiziune Fox News. Joe Biden, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, a obtinut 49% din intentiile de vot, fata de 39% cat i-au revenit lui Trump.Un sondaj al universitatii Quinnipiac, publicat marti, il arata invins in Florida in fata mai multor democrati angajati in primare. Daca Joe Biden ar fi de exemplu candidatul Partidului Democrat, el ar castiga in acest stat-cheie cu 50% din voturi fata de 41% pentru Donald Trump.Vezi si Bernie Sanders s-a inscris iar in cursa interna a democratilor pentru Casa Alba: Trump e cel mai periculos presedinte din istor ...citeste mai departe despre " Trump si-a lansat campania pentru prezidentialele din 2020 (Foto&Video) " pe Ziare.com