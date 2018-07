Donald Trump si Vladimir Putin, in fata unei intalniri controversate

"Draga America , apreciaza-ti aliatii pentru ca nu mai ai atat de multi", a declarat Donald Tusk, presedintele Consiliului European intr-un mesaj adresat presedintelui SUA inaintea inceperii Summit -ului NATO de la Bruxelles. Un summit in care Trump a jucat rolul principal si in care, la sfarsit, a reusit sa obtina promisiunea Angelei Merkel ca Germania isi va creste cheltuielile de aparare. Donald Trump , presedintele SUA, nu va avea niciun castig de imagine in urma intalnirii cu Putin, ba, dimpotriva, chiar sustinatorii din nucleul sau dur nu pot sa se impace cu ideea ca liderul celei mai puternice democratii din lume depinde de un fost agent KGB din Berlinul Razboiului Rece, ajuns in pozitia de "nou tar" al Rusiei.Presedintele SUA are probleme mult mai dificile, iar izolarea sa pe plan international este vizibila. In goana dupa recunoasterea importantei sale si sustinerea pentru un nou mandat, a ratat intalnirea cu Kim Jong Un, dictatorul Coreei de Nord care s-a folosit de asocierea lui Trump pentru a-si intari pozitia de negociere in raport cu China , dar care nu are de gand sa renunte la armele nucleare.De ce-l enerveaza Germania pe Donald Trump?Pornind pe acelasi drum, Trump a declansat razboaie comerciale cu vecinii de la Nord, e vorba de Canada , cu Uniunea Europeana si cu China. Daca aceste trei conglomerate economice impun sanctiuni pe bunurile exportate de SUA, Trump arunca in aer economia SUA.Atacul dur la adresa NATO si, mai ales, la adresa Germaniei nu va avea ca efect iesirea lui Trump din izolarea in care a intrat de unul singur."Cum sa fim impreuna cand o tara [Germania] isi obtine energia din tara de care vrei sa te protejezi? Ei (germanii) fac doar Rusia mai bogata", a declarat Donald Trump la intalnirea cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, inainte de inceperea summit-ului de la Bruxelles.Chiar daca referirea la relatia privilegiata dintre Germania si Rusia in ce priveste alimentarea cu gaze naturale a celei mai mari economii din Uniunea Europeana e justificata - Gerhard Schroder, un fost cancelar al Germaniei, conduce proiectul Nor ...citeste mai departe despre " Donald Trump si Vladimir Putin, in fata unei intalniri controversate " pe Ziare.com