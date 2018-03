"Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat Donald Trump in cursul unei adunari publice in Pennsylvania. El a adaugat ca are incredere in angajamentul regimului nord-coreean de a nu lansa rachete pana la discutiile istorice pe care urmeaza sa le aiba in curand cu liderul Kim Jong-Un.Presedintele Statelor Unite a afirmat anterior ca este convins ca aceasta intalnire va fi incununata de un "imens succes"."Cred ca in ce priveste Coreea de Nord totul va fi foarte bine, cred ca vom avea parte de un imens succes, ca va fi ceva foarte rodnic. Avem un sprijin enorm", le-a declarat el jurnalistilor inainte sa isi ia zborul spre Pennsylvania."Promisunea Phenianului este ca nu vor lansa rachete intre timp si ca intentioneaza sa se denuclearizeze. Ar fi grozav", a adaugat Trump.Anterior, seful statului a reamintit pe Twitter ca Phenianul "nu a mai efectuat niciun test de racheta de la 28 noiembrie 2017" si ca a "promis sa nu faca acest lucru in cursul intalnirilor noastre". "Cred ca isi vor respecta promisiunea", a adaugat el.Pe reteaua sociala, Donald Trump a revenit, de asemenea, asupra discutiei telefonice purtate vineri cu omologul sau chinez, Xi Jinping."Presedintele Xi mi-a spus ca apreciaza faptul ca SUA actioneaza mai degraba in sensul solutionarii problemei prin mijloace diplomatice decat sa recurga la alternativa de rau augur. China continua sa fie de ajutor!", a postat Donald Trump pe Twitter.Casa Alba a mai anuntat vineri ca cei doi sefi de stat "s-au angajat sa mentina presiunea si sanctiunile pana cand Coreea de Nord va lua decizii pentru o denuclearizare totala, verificabila si ireversibila". ...citeste mai departe despre " Donald Trump sustine ca Phenianul vrea sa faca pace: Fara teste cu rachete pana la intalnirea istorica cu Kim Jong-Un " pe Ziare.com