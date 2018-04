"Un atac perfect executat noaptea trecuta. Le multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea lor si pentru forta armatelor lor excelente. Nu am fi putut avea rezultate mai bune. Misiune indeplinita!", a scris Trump pe Twitter.A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018Cuvintele sale amintesc de mesajul scris pe un banner plasat in spatele fostului presedinte american George W. Bush in timpul unui discurs sustinut in 2003, in contextul razboiului din Irak , mesaj care s-a dovedit prematur, deoarece razboiul s-a prelungit, adancind pierderile SUA, remarca Reuters.Amintim ca SUA, Franta si Marea Britanie au lansat sambata dimineata un atac cu rachete de croaziera in Siria pentru a sanctiona regimul presedintelui Bashar al-Assad dupa atacul cu arme chimice comis la periferia orasului Damasc in urma cu cateva zile.Citeste mai mult:Opozitia din Marea Britanie condamna atacul din Siria: Nu ar trebui sa primim instructiuni de la SUAConsiliul de Securitate al ONU se intruneste sambata, la cererea Rusiei, pentru a discuta despre situatia din SiriaPutin condamna atacul din Siria si cere reunirea de urgenta a Consiliului de Securitate al ONUReactii la atacarea Siriei de catre SUA, Franta si Marea BritanieSUA, Marea Britanie si Franta au atacat Siria - filmul evenimentelor, cum s-au pozitionat tarile lumii si ce urmeaza ...citeste mai departe despre " Donald Trump transmite un nou mesaj dupa atacul din Siria: Misiune indeplinita! " pe Ziare.com