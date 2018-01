Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei, la care au participat cei mai importanti senatori republicani. Cu aceasta ocazie, Trump a precizat ca este dispus sa lucreze cu democratii pentru a gasi o solutie legislativa care sa le permita celor protejati prin programul Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) sa ramana in tara, insa intelegerea va trebui sa includa finantare pentru zidul pe care presedintele american vrea sa il ridice de-a lungul granitei cu Mexicul, precum si eliminarea programului Loteria Vizelor, relateaza CNN."Nu ne trimit cei mai buni oameni ai lor. Cand cineva castiga loteria, nu ne alegem cu cei mai valorosi oameni. Asa ca trebuie sa scapam de sistemul loteriei", a spus Trump sambata.Trump, care s-a exprimat impotriva programului si in trecut, dupa ce un suspect de terorism ar fi intrat in SUA prin intermediul acestuia, a acuzat in repetate randuri tarile participante ca trimit in SUA "cei mai rai oameni". Presedintele SUA a reluat acuzatiile saptamana aceasta, sustinand ca programul este "periculos", noteaza Business Insider.Business Insider precizeaza ca nu oricine poate ajunge in SUA prin Loteria Vizelor. Dintre milioanele de potentiali imigranti inscrisi in program sunt selectati aleatoriu 50.000, care sunt apoi verificati conform procedurilor in rigoare inainte se a li se permite sa intre pe teritoriul american.DACA este un program care le permite refugiatilor care au intrat ilegal in Statele Unite atunci cand erau copii sa traiasca si sa munceasca legal in aceasta tara. Programul ar urma sa se incheie in martie 2018.C.S. ...citeste mai departe despre " Donald Trump: Trebuie sa scapam de Loteria Vizelor. Nu ne trimit cei mai buni oameni " pe Ziare.com