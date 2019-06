"Nu vom permite Iranului sa se doteze cu arme nucleare; cand vor accepta acest lucru, vor fi o tara bogata, vor fi fericiti in totalitate, iar eu le voi fi cel mai bun prieten. Sper ca asa va fi", a declarat Donald Trump, sambata, la Casa Alba.Anterior, Donald Trump a afirmat, intr-un interviu acordat NBC, ca nu vrea razboi cu Iranul, semnaland intentia de a purta negocieri cu liderii de la Teheran.Donald Trump a declarat, vineri, ca pregatise un atac asupra Iranului, dar l-a anulat in ultimul moment, pentru a evita producerea de victime.Administratia de la Washington a cerut organizarea unei reuniuni speciale a Consiliului de Securitate ONU pe tema crizei cu Iranul, acuzat ca a doborat o drona militara americana.Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, vineri, ca drona militara a Statelor Unite care a fost doborata era escortata de un avion in care erau zeci de militari americani, subliniind ca au evitat atacarea celui de-a doua aeronave. Gardienii Revolutiei din Iran afirma ca drona militara americana ar fi patruns in spatiul aerian iranian, dar Comandamentul Central din SUA (CENTCOM) sustine ca aparatul de zbor se afla in spatiul aerian international, deasupra Stramtorii Hormuz. Iranul este acuzat si de atacarea unor petroliere, in Golful Oman si in Stramtoarea Hormuz.Administratia din Iran a avertizat, sambata, Statele Unite ca armata iraniana va reactiona "ferm" la orice agresiune militara, in contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington.Citeste mai multe despre:Drona americana doborata: Iranul publica coordonatele de zbor si denunta la ONU o actiune "provocatoare" a SUATrump sustine ca a ordonat azi-noapte un atac asupra Iranului, dar l-a oprit in ultimul moment ...citeste mai departe despre " Donald Trump va fi "cel mai bun prieten" daca Iranul renunta la ambitiile nucleare " pe Ziare.com