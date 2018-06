Donald Trump vrea Rusia inapoi in G8, de unde a fost exclusa dupa anexarea Crimeei. Cum raspunde Moscova

"Ei au expulzat Rusia , ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca ar trebui sa avem Rusia la masa negocierilor", a declarat el inainte sa plece catre Canada , unde urmeaza sa participe la un summit G7, la Malbaie (Quebec), potrivit AFP.Rusia a fost exclusa din G8 dupa ce a anexat Crimeea in 2014, iar grupul a redevenit G7.Putin dupa, a venit si raspunsul Moscovei."Rusia se concentreaza pe alte formate, pe langa cel al G7", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce presedintele american Donald Trump le-a cerut omologilor sai din G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, informeaza Reuters, care citeaza Sputnik.