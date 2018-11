"In ceea ce priveste grupul, armata noastra este pregatita. Vom putea trimite intre 10.000 si 15.000 de personal militar, in afara de Politia de Frontiera, ICE si oricine se afla deja acolo", a declarat Trump, citat de New York Times si Reuters.Administratia de la Washington a anuntat, luni, ca intentioneaza sa trimita 5.200 de militari la granita dintre SUA si Mexic pentru a impiedica un nou val de imigranti.Pentagonul a mai identificat aproximativ 7.000 de militari care pot fi trimisi sa patruleze la granita dintre Statele Unite si Mexic in caz de nevoie.Departamentul Apararii nu a anuntat inca oficial scopul misiunii sau rezultatele analizei sale privind posibila amenintare reprezentata de grupul de imigranti.Sute de imigranti au incercat, luni, sa treaca din Guatemala in Mexic, insa autoritatile federale mexicane le-au blocat accesul.Donald Trump a promis in campania electorala ca va construi un zid la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, precizand ca lucrarile vor fi suportate de autoritatile mexicane. Administratia din Mexic a anuntat ca nu va plati nimic pentru zidul de la frontiera.Citeste si:Trump ameninta ca va trimite armata SUA la frontiera cu Mexicul pentru blocarea imigrantilorUn politician mexican s-a urcat pe gardul ridicat la granita pentru a-i arata lui Trump absurdul situatiei (Video) ...citeste mai departe despre " Trump vrea sa trimita pana la 15.000 de militari la granita intre SUA si Mexic " pe Ziare.com