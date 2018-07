Inca este timp sa fie prevenit conflictul si haosul, a adaugat Tusk, care participa alaturi de Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, la reuniunea anuala a liderilor UE -China, desfasurata la Beijing, informeaza agentia de stiri Reuters."Este datoria comuna a Europei si Chinei, dar de asemenea si a Americii si Rusiei, de a nu distruge (ordinea comerciala globala), ci sa o imbunatateasca, sa nu declanseze razboaie comerciale care atat de des in istoria noastra s-au transformat in conflicte fierbinti", a declarat Tusk.Presedintele Consiliului European a mai afirmat ca in locul unei confruntari este necesara o reforma a sistemului comercial global si a indemnat China si pe presedintii Rusiei si Statelor Unite sa conlucreze pentru reformarea Organizatiei Mondiale a Comertului."Astazi ne confruntam cu o dilema, sa jucam un joc dur, cum ar fi razboaie tarifare si conflict in locuri precum Ucraina si Siria, sau sa cautam solutii comune bazate pe reguli corecte", a mai declarat Tusk, potrivit site-ului cotidianului The Straits Times.Tusk a facut aceste declaratii in conditiile in care atat Uniunea Europeana, cat si China, sunt angrenate in dispute comerciale cu SUA, dupa ce presedintele american Donald Trump a initiat aplicarea unor taxe vamale suplimentare, vizand importurile de produse din cele mai multe tari, inclusiv din UE sau China.Citeste si:A inceput oficial razboiul comercial dintre SUA si ChinaO noua salva a Americii in razboiul comercial cu ChinaCum este afectata Europa de razboiul comercial dintre China si SUAAsa incep razboaiele comerciale: De ce sunt foarte periculoase taxele vamale impuse de TrumpUE ameninta SUA cu masuri dure de retorsiune. Macron: "Razboaiele comerciale" pot deveni "razboaie"Razboiul comercial declansat de Trump: Seful SUA se infoaie la UE, chinezii vorbesc despre un dezastru economic ...citeste mai departe despre " Donald Tusk cere Chinei, SUA si Rusiei sa nu inceapa razboaie comerciale " pe Ziare.com