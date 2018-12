"Cu cateva zile inaintea votului in Camera Comunelor (care va avea loc pe 11 decembrie - n.red.), devine tot mai clar ca acest acord este cel mai bun posibil - de fapt, este singurul posibil.Daca acest acord este respins de Camera Comunelor, singurele alternative care ne raman sunt: fara Brexit sau Brexit fara acord. Vreau sa va asigur ca UE este pregatita pentru fiecare dintre aceste scenarii", a spus Tusk la sosirea la summitul G20, care se desfasoara la Buenos Aires, in Argentina.Reamintim ca, la referendumul din iunie 2016, 51,89% dintre britanici s-au declarat in favoarea Brexit. De la acel moment, s-au purtat continuu discutii intre conducerea UE si liderii britanici privind conditiile in care Regatul Unit urmeaza sa paraseasca Uniunea.S-a cerut chiar repetarea referendumului, dar varianta a fost ferm respinsa de premierul Theresa May.Citeste si:Reactii la nivel inalt dupa semnarea acordului pentru Brexit: Este o tragedie. Un moment grav pentru UEBanca Angliei avertizeaza ca efectele Brexit vor fi mai grave decat criza financiara, in lipsa unui acord cu UEGuvernul de la Londra nu are niciun "plan B", daca acordul pe Brexit pica la vot in ParlamentBloomberg: Acordul pentru Brexit este mai prost pentru economie decat apartenenta la UE ...citeste mai departe despre " Donald Tusk: Marea Britanie sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului " pe Ziare.com