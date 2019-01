Donald Tusk, momentul serii la Ateneul Roman: le-a cerut romanilor sa apere statul de drept, asa cum Duckadam a aparat patru penalty-uri la rand

"Sunt convins ca, in aceste sase luni, veti interpreta cu energie si intelepciune o adevarata Rapsodie romana. Sunt sigur ca presedintia dumneavoastra va fi la fel de energica, de romaneasca si de europeana ca muzica lui George Enescu. Si nu o spun doar pentru ca ne aflam la Ateneu in aceasta seara.O spun pentru ca stiu cat de rezistenta si de creativa este natiunea romana. Cred ca, sub bagheta dumneavoastra, orchestra va gasi sunetul potrivit si ca veti face tot ce va sta in putinta pentru a lucra ca o echipa pentru apararea intereselor Europei.Veti fi gazdele Europei si sunt convins ca veti actiona in spiritul proverbului: Omul sfinteste locul. Am incredere, de asemenea, ca veti acorda importanta necesara respectarii regulilor. In aceasta lume in transformare rapida, in care viitorul ne va surprinde zi de zi, respectarea regulilor si atasamentul fata de principii vor juca un rol esential. Dupa cum spunea Nichita Stanescu intr-o frumoasa poezie:Se apropie viitorul, se aude, se vedeGandurile pe care le trimit spre else-ntorc mai repede ca altadata.Si-mi trec scantei suierand in vitezaprin suflet, vestindu-l intruna", a spus Donald Tusk, intr-o romana clara.Nu a uitat insa de mesajele anti-coruptie si, diplomatic, a amintit ca adevarul in spatiul public, statul de drept si Constitutia trebuie aparate."In mare masura, depinde acum de Romania daca si in ce fel Europa va depasi provocarile viitorului. Depinde numai de dumneavoastra daca politica romaneasca va fi pentru Europa un exemplu bun sau un avertisment sever. La reuniunea informala de la Sibiu a Consiliului European va fi in joc conceptia noastra comuna in privinta viitorului Europei. Celor care, isi imagineaza ca in Uniunea Europeana, e un semn de putere sa actionezi in afara regulilor convenite si sa gasesti scurtaturi, le spun ca se insala. Este un semn de slabiciune.Celor care fac eforturi pentru a apara valorile europene, libertatea si drepturile noastre, le spun: continuati lupta! Nu uitati ca provocari vor exista intotdeauna si ca uneori, dupa cum spunea Mircea Eliade: Lumina nu vine din lumina, ci din intuneric. S ...citeste mai departe despre " Donald Tusk, momentul serii la Ateneul Roman: le-a cerut romanilor sa apere statul de drept, asa cum Duckadam a aparat patru penalty-uri la rand " pe Ziare.com