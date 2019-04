Informatia este publicata, vineri, de BBC, care citeaza un oficial european de rang inalt.La summitul de saptamana trecuta, liderii UE au dat termen Regatului Unit pana la 12 aprilie sa ratifice acordul si apoi sa iasa din Uniunea Europeana pe 22 mai, sa prezinte un plan alternativ credibil pentru a primi o amanare pe termen mai lung sau sa paraseasca UE fara un acord pe 12 aprilie.Miercuri, Camera Comunelor a aprobat un proiect de lege care o obliga pe Theresa May sa ceara o amanare de lunga durata a Brexitului si exclude posibilitatea unei iesiri din UE fara acord. Proiectul de lege ar obliga-o pe May sa ceara o amanare a Brexitului dupa termenul limita actual de 12 aprilie pentru a se evita scenariul unei iesiri din UE fara acord.Inainte, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, declarase ca Marea Britanie nu va mai obtine noi amanari pe termen scurt ale Brexitului daca Parlamentul divizat de la Londra nu ratifica acordul de iesire pana pe 12 aprilie cel tarziu.Conform unui studiu al Goldman Sachs , incertitudinile legate Brexit au costat economia britanica 600 de milioane de lire sterline (700 de milioane de euro) pe saptamana de la referendumul din iunie 2016.Citeste si:Protest criminal legat de Brexit: S-a incercat sabotarea caii ferate din Marea Britanie, politia a dejucat atentateleMacron someaza Marea Britanie sa ia o decizie pana pe 10 aprilie: UE nu va fi ostatic in criza Brexit ...citeste mai departe despre " Donald Tusk propune o amanare "flexibila" de 12 luni pentru Brexit " pe Ziare.com