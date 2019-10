"Recomand liderilor celor 27 de membri ai UE sa accepte solicitarea britanica pentru o noua amanare a datei retragerii (Regatului Unit) si propun ca aceasta sa fie decisa prin procedura scrisa", fara a fi necesara convocarea unui summit, a precizat Tusk, intr-un mesaj pe Twitter , preluat de AFP si dpa.Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat, in cursul zilei de marti, ca va suspenda legislatia privind Brexit-ul, dupa ce alesii britanici au respins in aceeasi zi calendarul accelerat (trei zile) pentru aprobarea acordului, pe care premierul il propusese Parlamentului spre examinare.Following PM @BorisJohnson's decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.- Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019Timpul scurt la dispozitie pentru examinarea acordului a urmarit sa impulsioneze adoptarea legislatiei inainte ca Marea Britanie sa paraseasca UE pe 31 octombrie.Johnson a trimis sambata catre Bruxelles o cerere nesemnata de amanare a datei Brexit, document insotit de o scrisoare semnata in care sustinea ca nu doreste o amanare ca urmare a angajamentului asumat anterior, de tipul "totul sau nimic", privind parasirea de catre Marea Britanie a blocului comunitar pana la sfarsitul lunii acesteia.Vezi si Presedintele UBS avertizeaza: Brexit-ul poate provoca "o greva" pe scara larga a investitorilor ...citeste mai departe despre " Donald Tusk recomanda statelor UE sa accepte amanarea datei Brexit-ului " pe Ziare.com